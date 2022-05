Waldfest in Lindenfels mit französischen Spezialitäten

Lindenfels. Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Vive la France“ am alten Steinbruch in Lindenfels. Der Freundeskreis Moëlan sur Mer – Lindenfels lädt zu seinem traditionellen Waldfest an Christi Himmelfahrt, 26. Mai ein. Ab 10.30 Uhr steht rund um die Grillhütte der völkerverbindende Gedanke der langjährigen Städtepartnerschaft im Vordergrund.

Gäste können sich auf französische Spezialitäten freuen. Darunter sind original bretonische Crêpes, die als süße Variante mit Zucker, Zimt, Cointreau, Marmelade, Eierlikör und Schokosoße oder alternativ als herzhafter Snack mit Käse und Schinken angeboten werden. Darüber hinaus bereiten Vorstand und Vereinsmitglieder das traditionelle, französische Eintopfgericht „Pot au Feu“, in der Küche des Albert-Schweitzer-Hauses zu.

Frisch und handgemacht sind auch die Käse- und Schinkenbrötchen sowie die bretonische Kuchenspezialität „Far breton“. Die Getränkekarte steht ebenfalls im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft: So sorgen unter anderem deutsches Bier, französischer Rotwein, Cidre und der „Kir breton“ für Erfrischung.

Kegeln und Tombola

Außer den kulinarischen Spezialitäten bietet der Freundeskreis ein buntes Programm für die ganze Familie: Unter anderem wird es ein Kinder-Karussell, Torwandschießen und eine Freiluftkegelbahn geben. Bei einer Tombola sind viele attraktive Preise zu gewinnen.

Pascale Rippl, die Vorsitzende des Freundeskreises freut sich bereits auf das Fest: „Unser Waldfest ist ein Fest für die ganze Familie. Wir hoffen natürlich auch in diesem Jahr auf gutes Wetter und Sonnenschein. Aber wir sind wetterfest. Daher wird die Veranstaltung bei jeder Witterung stattfinden.“ red