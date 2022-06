Waldbrand im Odenwaldkreis - Ursache noch unklar

Michelstadt. In Michelstadt (Odenwaldkreis) hat ein Waldbrand einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Sonntagabend standen 200 Quadratmeter Waldfläche in der Nähe des Flugplatzes Waldhorn in Brand, wie das Polizeipräsidium Darmstadt am Montag mitteilte. Wegen der Trockenheit und der aktuell erhöhten Waldbrandgefahr rückte die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot an, hieß es. Ein Ausbreiten des Brandes wurde laut Polizei verhindert. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet Zeugen um Hinweise.

In den vergangenen Tagen hatte es in Hessen mehrere andere Waldbrände gegeben. Nahe der Ortschaft Hainburg im Kreis Offenbach stand am Sonntagnachmittag eine Fläche von etwa 5000 Quadratmetern in Brand. Es war am Wochenende der vierte Brand in diesem Gebiet. Wegen eines Böschungsbrands bei Einhausen im Landkreis Bergstraße, ebenfalls in Südhessen, war die Autobahn 67 am Samstag gesperrt worden. Eine Fläche von 300 Quadratmetern stand in Flammen.