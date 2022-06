Wald-Michelbach will Tourismusort werden

Wald-Michelbach. Keine andere Kommune im Landkreis Bergstraße darf sich bisher Tourismusort nennen. Das könnte sich bald ändern, denn die Gemeinde Wald-Michelbach hat die erste Hürde dafür genommen und einen Antrag beim Regierungspräsidium Kassel gestellt. Dafür müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die unter anderem bei einem Termin in der Gemeinde noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden.

„Wenn alles gut läuft, dürften wir gegen Ende des Jahres das Prädikat Tourismusort“ erlangt haben“, zeigt sich Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ) zuversichtlich. „Wir erhoffen uns einen Mehrwert für unsere touristischen Gäste“, erklärt er.

Touristische Infrastruktur

Durch das Prädikat könnten diese sich darauf verlassen, dass der Gemeinde der Tourismusaspekt bewusst ist und entsprechende Serviceleistungen sowie eine touristische Infrastruktur vorhanden sind. Etwa die ZKÜ als direkte Anlaufstelle, wenn es um touristische Fragen geht – oder über die Gemeindegrenze hinaus in der Kurverwaltung in Gras-Ellenbach.

„Wir können im Überwald mit allerlei aufwarten“ – sei es die Solardraisine, die Sommerrodelbahn, die zahlreichen Rad- und Wanderwege sowie Übernachtungsmöglichkeiten und kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen. Ebenso gehöre die besonders reizvolle Landschaft dazu.

Kriterien für das Prädikat

Um das Prädikat zu erlangen, muss die Anzahl der Gästeübernachtungen das Zweifache der Einwohnerzahl übersteigen. „All das erfüllt Wald-Michelbach, und da liegt es nahe, dass wir uns dies vom Land prädikatisieren lassen“, sagt Schröder weiter. So seien vor der Corona-Pandemie jährlich über 42 000 Übernachtungsgäste nach Wald-Michelbach gekommen – bei einer Einwohnerzahl von 10 600.

Die Bezeichnung Tourismusort sei im Jahr 2017 eingeführt worden, da große Städte wie Frankfurt am Main, Kassel oder Wiesbaden außer touristischen Gästen auch zahlreiche aus der Veranstaltungsbranche beherbergten. Für diese durften sie aber keine Übernachtungsgelder verlangen. Mit dem Prädikat Tourismusort sollte dies ermöglicht werden.

Die zweckgebundenen Einnahmen, die dadurch erlangt werden, müssen direkt in die touristische Infrastruktur reinvestiert werden, erklärt Schröder. „Die Erhebung eines Tourismusbeitrags ist aber in Wald-Michelbach mittelfristig nicht vorgesehen“, betont der ZKÜ-Geschäftsführer. Vielmehr gehe es um die Außenwirkung und dass sich Touristen sicher sein können, in Wald-Michelbach gut aufgehoben zu sein.

Der nächste Tourismusort in der Region ist die Gemeinde Mossautal. Das Prädikat Erholungsort erhielt kürzlich erneut Bonsweiher. Lindenfels darf sich Heilklimatischer Kurort nennen. nk