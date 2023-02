Vortragsabend im Informationszentrum

Lindenfels. Vor etwa zwei Jahren wurde die Burgschänke am Informationszentrum an der Lindenfelser Burg in Betrieb genommen. Das historische Gebäude mit einem kubusförmigen Anbau war der Initiative von Manfred Riebel zu verdanken. Er hatte die Bauteile des Hauses eingelagert und regte an, es am Fuß der Burg wieder aufzubauen.

Mittlerweile befindet sich hier ein Kiosk. In der Winterzeit ist das Haus am Wochenende geöffnet. Es sollen hier in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen angeboten werden. Zum Start dieser Reihe gibt es einen Abend mit Manfred Riebel. Er wird von der Geschichte des Gebäudes berichten, die mit seiner eigenen Geschichte verbunden ist.

Termin ist morgen (17. Februar) ab 18.30 Uhr in der Burgschänke. Der Eintritt ist frei. Für die Gäste wird es einen Bauerneintopf geben. red

Info: Anmeldung unter E-Mail: burgschaenke@kubus- kroeckelbach.com und unter burgschaenke-lindenfels.de