Lindenfels. Die Mahabodhi Buddhistische Begegnungsstätte in Lindenfels lädt zu einem Vortrag mit Lama Dechen Rinpoche, Äbtissin der Buddhistischen Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin, ein.

AdUnit urban-intext1

Das Thema lautet: „Karma – was ist es – was ist es nicht?“ Termin ist am heutigen Dienstag, 4. Mai, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red