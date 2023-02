Vortrag in Lindenfels zur Stressbewältigung

Lindenfels. Unter dem Titel „Stärkung gefällig?“ gibt es am Sonntag, 26. Februar, einen Vortrag zum Thema Resilienz von Wibke Schrader, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Schrader referiert ab 10.30 Uhr in der Mahabodhi-Begegnungsstätte in Lindenfels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was braucht es mehr, gerade in diesen stürmischen Zeiten, als eine starke innere Mitte, die mit den Herausforderungen des Lebens gelassen jonglieren lässt?“, heißt es in einer Ankündigung. Der Vortrag beschäftigt sich mit der psychischen Balance. Die Teilnehmer lernen Werkzeuge kennen, mit denen sie ihre Resilienz stärken können. Sie erfahren, dass es auch immer Herausforderungen braucht, um volles Potenzial zu entfalten. red

Info: Anmeldung unter mahabodhi.center