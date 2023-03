Vortrag in Lindenfels über Stressbewältigung

Lindenfels. In der Mahabodhi Buddistischen Begegnungsstätte in Lindenfels gibt es morgen (Sonntag) von 10.30 bis 12.30 Uhr einen Vortrag unter dem Titel „Stärkung gefällig?“ Zum Thema Resilienz spricht Wibke Schrader, Heilpraktikerin für Psychotherapie. „Was sind unsere Kraftquellen, was unsere Ressourcen? Was stärkt uns eigentlich in Krisen und schweren Zeiten? Wie können wir den großen und kleinen Herausforderungen des Alltags begegnen?“ sind die Fragen, denen sie nach Angaben der Organisatoren nachgehen wird.

In einem ersten Vortrag im Februar hatte Schrader sich dem Thema Resilienz gewidmet. Nun wird sie sich nochmals explizit mit dem Thema Ressourcen beschäftigen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

Info: Anmeldung unter mahabodhi.center