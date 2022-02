Vor Mörlenbach geht es mit der B 38 a weiter

Rimbach/Fürth. 47 Jahre hatte es vom ersten städtebaulichen Wettbewerb bis zum Spatenstich für die Ortsumgehung – B 38 a – von Mörlenbach gedauert. Dann wurden die ersten heute sichtbaren Baumaßnahmen (zu sehen an der Panoramastraße und im Weiherer Tal) eingeleitet. Zwei Bürgermeister, die sich im Sinne eines Großteils der Bevölkerung vehement mit ihrer Verwaltung und den Gremien dafür eingesetzt hatten – Ludwig Marquart und Lothar Knopf (mit 24 Jahren Amtszeit) – wurden in dieser Zeit „verschlissen“.

Mehr oder weniger große Unterstützung bei ihren Bemühungen erfuhren sie von Kreis-, Landespolitikern und Bürgermeistern der Nachbargemeinden; hervorzuheben ist vor allen Joachim Kunkel aus Wald-Michelbach.

Abzusehen ist von daher, was die längst eingeplante Fortführung der Entlastungsstraße B 38 neu um die Gemeinde Rimbach und zumindest den Fürther Ortsteil Lörzenbach an Zeit und Anstrengung in Anspruch nehmen wird, zumal auch die politische Lage vor Ort längst nicht mehr so eindeutig scheint wie zu Beginn der Planungen in Mörlenbach.

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Maßnahme „Ortsumgehung Rimbach und Lörzenbach (in der Gemeinde Fürth)“ als „dringliches Bundesstraßenbauprojekt“ eingestuft. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat im September 2020 den Kommunen, in deren Bereich solche priorisierten Projekte liegen, angeboten, die Planungen aufzunehmen. Die Kosten trage das Land, Unterstützung und enge Begleitung von der Landesbehörde Hessen Mobil wurde zugesagt.

Zusätzliche Ingenieurstellen

Die Zuständigkeiten sollen bei diesen Projekten über eine Verwaltungsvereinbarung festgelegt werden. Dazu seien im Landeshaushalt zehn zusätzliche Ingenieurstellen für die Straßenplanung bei Hessen Mobil vorgesehen. Der Minister bezieht sich dabei auf die guten Erfahrungen „mit dem erfolgreich angelaufenen Modell der Zusammenarbeit zwischen Hessen Mobil und einzelnen Kommunen bei der Planung von Radwegen an Landesstraßen“ und will dieses nunmehr auch auf den Bundesstraßenbereich übertragen.

Mitspracherecht sichern

Anfang des vergangenen Jahres wurden zwischen den Kommunen – vertreten von Bürgermeister Holger Schmitt (Rimbach) und Bürgermeister Volker Oehlenschläger (Fürth) – Gespräche mit Hessen Mobil Südhessen in Heppenheim geführt, um die Verwaltungsvereinbarung abzustimmen, wie der Sachgebietsleiter für Öffentlichkeitsarbeit von Hessen Mobil, Jochen Vogel, bestätigt.

Vorgesehen darin ist, dass Hessen Mobil die Gemeinden bei der Vergabe der notwendigen Ingenieurverträge unterstützt und berät. Vonseiten der Kommunen wurde zu diesem Zeitpunkt noch Änderungsbedarf angemeldet, wie Vogel weiter mitteilt. Ein weiterer Abstimmungstermin ist für den Donnerstag kommender Woche (17. Februar) anberaumt. Im Herbst des vergangenen Jahres haben sich die beiden Bürgermeister von ihren Gemeindevertretungen das Mandat dazu erteilen lassen, „mit Hessen Mobil in Verhandlungen über die genaueren Konditionen einzutreten“.

Diskussions- und Abstimmungsverlauf (besonders in Fürth mit Gegenstimmen aus den Reihen der SPD und der Grünen) zeigen auf, dass vor Ort nicht unbedingt zu 100 Prozent Übereinstimmung über die Notwendigkeit einer Entlastungsstraße besteht. Die überwiegende Mehrheit der Kommunalpolitiker aber, die den Bürgermeistern das Verhandlungsmandat erteilte, war der Meinung, dass sich die Kommunen damit direktes Mitspracherecht sicherten, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben, ob und wie die Entlastungsstraße gebaut wird.

Land erstattet Verwaltungskosten

Mehrfach angesprochen wurde auch die Befürchtung, dass sich die Verwaltungen sowohl in fachlicher als auch personeller Sicht mit der Abwicklung einer derart großen Maßnahme überfordert fühlten. Auch diesbezüglich lautet das Versprechen aus dem Ministerium, „die Verwaltungskosten der Kommunen durch eine Kostenpauschale zu erstatten“.

Ohnehin müssen die gewählten Gremien der Kommunen nach Beendigung der Planungsphasen einen Beschluss zur Zustimmung oder Ablehnung und damit Weiterführung der Planungen treffen. Für den Entwurf der Verwaltungsvereinbarung gilt dies ebenso.

Zur Realisierung der Ortsumgehung von Mörlenbach waren die ehemaligen Verantwortungsträger und Bürgermeister Lothar Knopf (Mörlenbach), Hans-Jürgen Pfeifer (Rimbach) und Gottfried Schneider (Fürth) mehrfach in der Landeshauptstadt Wiesbaden und im Bundesverkehrsministerium mit Mitstreitern vorstellig. Auch versuchten sie auf dem Weg über Parteischienen, der aus der Bevölkerung vorgetragenen Forderung nach Entlastung Rechnung zu tragen. Schneider: „Wenn man hinter einem Vorhaben steht, muss man auch bereit sein, Prügel einzustecken.“ mk/ü