Vor dem Frühlingskonzert steht das Singseminar

Winterkasten. Die Sänger vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten gehen in die heiße Phase der Vorbereitung für ihr Frühjahrskonzert am Samstag, 22. April. Zum ersten Mal seit 2019 ist es in der Reichenberghalle in Reichelsheim ohne Corona-Beschränkungen möglich. Dirigent Jürgen Martini will seinen Chor bis dahin in Topform bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chorleiter und Sänger sind froh, während der Pandemie den Betrieb fast durchgehend am Laufen gehalten zu haben. Nur der erste Lockdown brachte die Hutbuben, wie die Winterkäster Sänger auch genannt werden, zum Schweigen. Sobald es möglich war, übte man mit Abstand unter freiem Himmel und im Winter unter Hygiene-Auflagen im Saal. Wenn auch das nicht möglich war, traf sich der Chor zur Online-Singstunde. Inzwischen läuft der Singstundenbetrieb wieder wie vor der Pandemie.

„Wir hoffen, unsere Fans freuen sich genauso auf das Konzert wie wir“, sagt der Vorsitzende Philipp Kriegbaum. Neu im Programm ist „Über sieben Brücken musst Du gehen“ von der ostdeutschen Band Karat. Peter Maffay hat den Song in der Bundesrepublik zum Hit gemacht. Bei einem Wochenend-Singseminar in Bad Soden-Salmünster eine Woche vor dem Konzert wollen Martini und seine Männer dem Stück den letzten Schliff geben.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Premiere Chorakademie des Sängerkreises in Wald-Michelbach Mehr erfahren Lindenfels Schlagerabend in Schlierbach Mehr erfahren

Traditionelle Männerchor-Lieder wie Beethovens „Die Himmel rühmen“ stehen ebenso auf dem Konzertprogramm wie Hanne Hallers Version vom „Vater unser“, der Udo-Jürgens-Hit „Ihr von morgen“, „Let it be“ von den Beatles und die heimliche schottische Nationalhymne „Loch Lomond“. Insgesamt singt der Chor 15 Lieder und – wenn das Publikum es verlangt – auch noch die eine oder andere Zugabe.

Beim Chorfest des Hessischen Sängerbundes am 25. Juni treten die Winterkäster auf der Landesgartenschau in Fulda mit dem Männergesangverein Beerfurth als „Martinis Männer“ auf, ebenso wie beim Chorfest in Fränkisch-Crumbach am 16. Juli. Zuvor besuchen sie am selben Tag die Sängerlust Schlierbach bei deren Freundschaftssingen zum Vereinsjubiläum. Auch beim Liederabend des Popchors der Sängerlust Lautern am 30. September sind die Hutbuben dabei. ppp