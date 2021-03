Lindenfels. Auch in den Kirchengemeinden in Lindenfels wird wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen das Osterfest anders gefeiert als üblich. Der Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde in Lindenfels hat beschlossen, auf Präsenzgottesdienste an Ostern zu verzichten. Stattdessen gestalte die Gemeinde einen Ostergarten rund um die Kirche, der in kindgerechter Sprache dazu einlade, die Stationen der Passion Jesu nachzugehen, berichtete Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig.

In Schlierbach feiert die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde ihre Gottesdienste zu Ostern im Freien. © koe

Heute (Gründonnerstag) Abend werden ein Sorgenkreuz und eine symbolische Klagemauer an der Kirche aufgestellt werden. Hier können die Vorübergehenden ihre persönlichen Bitten, Sorgen und Ängste anheften, die dann in den nächsten Gottesdiensten in den Fürbitten vor Gott gebracht werden.

Die Konfirmandengruppe hat in den vergangenen Wochen bunte Lebenskreuze nach dem Vorbild lateinamerikanischer Christen gestaltet, die vom Leben der Menschen und der Schönheit der Schöpfung erzählen. Sie verkünden in fröhlichen Farben die Osterbotschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod.

Plakataktion vom Kirchenvorstand

Der Kreuzweg wird morgen (Karfreitag) um 10 Uhr eröffnet werden. Ab 15 Uhr gibt es eine Meditation zur Sterbestunde Jesu vor der Kirche.

Am Ostersonntag, 4. April, verkünden Mitglieder des Kirchenvorstands ebenfalls die Auferstehungsbotschaft mit einer Plakataktion in der Burgstraße. Auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde „Lindenfelser Lichtblick“ wird darüber hinaus jeweils zu Karfreitag und zu Ostern ein Festgottesdienst mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig unter Mitwirkung von Anika Westenberger und dem Kirchenmusiker Andreas Demmel ausgestrahlt. Kameraführung und Schnitt übernimmt Daniel Kozacki-Krüger.

Um Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden, verzichtet die Gemeinde bis auf Weiteres darauf, die Kirche an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Seelsorgerliche Gespräche mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig können unter Tel.: 06255 / 512 vereinbart werden.

Schlierbach: In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schlierbach wird bei jedem Wetter Gottesdienst an der Kirche im Freien gefeiert. Besucher werden gebeten, Kissen mitzubringen.

Heute ist ab 19 Uhr ein Gottesdienst, in dessen Rahmen das mit Abendmahl gefeiert werden wird. Für morgen ist um 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Abendmahl vorgesehen.

Auch am Ostersonntag feiert die Gemeinde ab 9.30 Uhr einen Gottesdienst. Ein weiterer Gottesdienst ist dann am Ostermontag ab 9.30 Uhr geplant. Bei allen Feiern hält der Ortspfarrer Martin Polivka die Predigt.

Winterkasten: Mit einem „hybriden Angebot“ geht die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in die Feiertage. Bedingt durch den ursprünglich von der Bundesregierung verkündeten verschärften Lockdown hat der Kirchenvorstand entschieden, die Präsenzgottesdienste an Karfreitag und Ostermontag abzusagen. Dabei soll es nun bleiben. Hingegen wird traditionell für 6 Uhr am Morgen des Ostersonntags zur Feier der Osternacht eingeladen. Dieser Gottesdienst ist im Pfarrgarten, bei starkem Regen in der Kirche. Erstmals in der Gemeinde brennt dazu ein Osterfeuer.

Ab 10 Uhr gibt es über die Internet-Seite der Gemeinde und auf der Plattform Youtube einen Ostergottesdienst, den Mitglieder von Jugendchor und Jugendband der Gemeinde sowie der Corona-Mini-Chor gestalten. Dieser Gottesdienst ist auch am Ostermontag, 5. April, noch abrufbar.

Jeder Haushalt im Gemeindegebiet bekommt als Geschenk der Kirchengemeinde eine Ostertüte zugestellt. Diese enthält eine Osterandacht für daheim über ein Bild des italienischen Malers Fra Anjelico sowie kleine Geschenke für ein entspanntes Osterfest.

Morgen und an beiden Ostertagen ist die Waldhufenkirche für Einzelbesucher zur Andacht geöffnet. Eine zum Tag passende Betrachtung ist jeweils ausgelegt. An den Ostertagen gibt es außerdem eine Osterkerze mit Ostersegen und weitere Ostertüten zum Mitnehmen. red