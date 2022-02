Es war eine bewegte und aufregende Zeit in Erlenbach. Das wird im Gespräch mit den drei verbliebenen Theater-Zeitzeugen Peter Bitsch (85), Heinz Emig (86) und Adam Schmitt (92) deutlich. Die Anekdoten aus dieser Zeit sprudeln förmlich aus dem Trio heraus. Einige davon drehen sich um Werner Krauß. Der bekannte Schauspieler weilte just 1947 tatsächlich für einige Zeit in Erlenbach – zwar völlig

...