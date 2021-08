Vollsperrung in Mörlenbach

Mörlenbach. An diesem Wochenende erfolgen im Zuge der Deckenerneuerung der Landesstraße L 3120 in der Ortsdurchfahrt Mörlenbach die Bauarbeiten zwischen den Einmündungen Hirtenrainstraße und Grabengasse, teilt Hessen Mobil mit. Der Bauabschnitt wird aufgrund der geringen Fahrbahnbreite unter Vollsperrung gebaut. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Montagmorgen um 6 Uhr an.

Die beschilderte Umleitungsempfehlung verläuft, wie gehabt, von Mörlenbach über die Bundesstraße B 38 in Richtung Fürth, die B 460 nach Heppenheim und weiter über die B 3 zur L 3120 in Richtung Bonsweiher. Aus Richtung Heppenheim erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung. Damit erfolgt an diesem Wochenende die letzte Vollsperrung der Baumaßnahme. Die großräumige Umleitung über die B 38 und B 460 wird daher ab Montag, den 23. August abgebaut. Im Anschluss finden auf der L3120 zwischen Mörlenbach und Bonsweiher nur noch halbseitige Sperrungen unter Ampelregelung statt.

Noch gilt der Baustellen-Fahrplan

Der Öffentliche Personen-Nahverkehr fährt noch bis einschließlich Freitag, 27. August nach Baustellenfahrplan. Ab Samstag, 28. August, verkehrt, fahren die Linien 683 (Heppenheim - Mörlenbach - Wald-Michelbach) beziehungsweise 688 Nieder-Liebersbach - Birkenau) wieder nach dem bisherigen Regelfahrplan. Die Schulbusse der Linie 694 (Bonsweiher - Mörlenbach - Rimbach) fahren mit Unterrichtsbeginn am 30. August wieder nach dem regulären Fahrplan. red