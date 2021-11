Glattbach. In Glattbach wird es eine Feierstunde zum Volkstrauertag geben. Wie Ortsvorsteher Bernd Rettig informiert, können sie die Bürger am kommenden Sonntag, den 14. November am Ehrenmal treffen. Die Feierstunde beginnt um 11 Uhr.

Bürgermeister Michael Helbig wird bei der Veranstaltung die Ansprache halten. Erwartet wird auch der Männergesangverein aus Schlierbach Sängerlust, der sich um die musikalische Umrahmung kümmert. jhs