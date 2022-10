Volksliedersingen in Winkel

Winkel. Zum Volksliedersingen hat Dieter Keil für den morgigen Freitag, 21. Oktober, einen Termin in Winkel im Hotel Wiesengrund festgelegt. Wer Spaß und Freude am Singen von bekannten Volksliedern hat, ist willkommen. Das Treffen beginnt um 20 Uhr.

„Volkslieder gehören zum Kulturgut. Es gab Zeiten, da wurden sie in Schule und bei Freizeiten, aber auch im Familienkreis gesungen“, so Dieter Keil. Er weiß, dass sich viele Menschen beim gemeinsamen Singen von Volksliedern wohl fühlen. „Es ist eigentlich schade, dass so wenige Volkslieder gesungen werden“, bedauert Keil, der Mitglied im Schlierbacher Männergesangverein Sängerlust ist.

Deshalb will er nun ein Treffen zum Volksliedersingen anzubieten. Alles, was die Besucher mitbringen müssen, ist der Spaß am Singen. „Es werden Lieder gesungen aus dem kleinen Buch „Dort wo man singt“, das von der Sparkasse Bensheim aufgelegt wurde, und aus dem Liederbuch „Am Brunnen vor dem Tore“ von Philipp Bickelhaupt. Begleitet werden die Lieder mit Akkordeon und Gitarre. Wer eins der Bücher besitzt, kann sie mitbringen. Das Buch „Dort wo man singt“ ist bei Dieter Keil (Tel.: 06255 / 2413) erhältlich. jhs