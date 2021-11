Viele Ideen für den beruflichen Werdegang

Rimbach. Radiomoderatorin, Grafikdesigner, Kauffrau, Lehrer – was will ich werden? Ist eine Ausbildung richtig für mich, soll ich weiter zur Schule gehen oder studieren? Schulabgänger werden Jahr für Jahr immer wieder vor diese kniffligen Fragen gestellt. Fragen, die über die Zukunft entscheiden und somit nicht einfach zu beantworten sind.

Auch überregionale Anbieter

Ein wenig helfen bei der Entscheidungsfindung will alljährlich die Ausbildungsmesse „Jobs for future“, die pandemiebedingt erstmals mit anderem Konzept und im Herbst statt im Februar in Mannheim stattfand. Mit dabei waren auch die Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach.

Unterstützt von den Klassen- und Fachlehrern Matthias Ehlers, Timo Menzel, Guido Dörsam, Andreas Gottwald, Ulrich Lang und Britta Elsishans wanderten die Schüler diesmal durch eine ausreichend belüftete Zeltstadt auf dem Maimarktgelände nach dem Einbahnstraßenprinzip. Ausgerüstet mit einem Fragebogen über die drei Jobs, die sie am meisten interessierten, mischten sie sich unter ihresgleichen.

Auf der Messe stellen sich nicht nur potenzielle Arbeitgeber aus der Region vor, sondern auch überregionale. Mit dabei sind Edeka und BMW, aber auch Freudenberg oder big FM. Auch weiterführende Schulen, ausbildende Schulen oder die Bundeswehr finden sich auf dem weitläufigen Areal. Die Schüler lernten auch Berührungsängste abzulegen und „Fremden“ Fragen zu stellen und sich bei handwerklichen Tätigkeiten selbst auszuprobieren.

Mit allerhand Ideen im Kopf ging es dann zurück zur Schule, aber auch mit mehr Elan für die eigenen Schulabschlüsse. Die Fachschaft Arbeitslehre ist sich einig, dass der Besuch in Mannheim die Schülerinnen auf dem Weg in ihre Zukunft sinnvoll unterstützt. Damit trägt dieses Projekt auch bei zu dem schulischen Leitsatz „Du Bist Sicher - auf dem Weg in den Beruf“. red