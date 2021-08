Viel zu tun für den neuen Kirchenvorstand

Lindenfels. „Ich bin der Weinstock und Ihr seid die Reben, die in mir bleiben und ich in ihnen, die tragen viel Frucht.“ Dieses Wort aus dem Johannesevangelium stand im Mittelpunkt des Festgottesdienstes der Evangelischen Kirchengemeinde in Lindenfels in dem Ase Krauß als Kirchenvorsteherin verabschiedet wurde und die am 13. Juni gewählten Mitglieder des Gemeindeleitungsgremiums in ihr Amt eingeführt wurden. Das Besondere dabei war, dass der alte zugleich auch – mit einer Ausnahme – der neue Kirchenvorstand ist.

Krauß kandidierte aus Altersgründen nicht noch einmal für das Kirchenvorstandsamt. Sie war sechs Jahre in dem Gremium tätig. Ihre Schwerpunkte lagen in der Senioren- und Frauenarbeit, in der Gestaltung der Frauengottesdienste im Advent und zum Weltgebetstag, sowie der Osternacht und des ökumenischen Taizé-Gebets am Buß- und Bettag. Sie vertrat auch die der Kindertagesstätte der Lindenfelser Kirchengemeinde in der „Gemeindeübergreifenden Trägerschaft“ (GÜT) des Dekanats Bergstraße.

Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig überreichte ihr die Dankesurkunde des Kirchenpräsidenten Volker Jung und einen Weinstock. Auf die sieben Frauen und Männer des neuen Kirchenvorstands warten gewaltige Herausforderungen. Mit der Ruhestandsversetzung der bisherigen Pfarrerin Grimm-Helbig zum 1. Dezember gilt es, eine Pfarrstellenvakanz von noch unbestimmter Zeit zu überbrücken.

Außerdem steht der Verkauf der gemeindeeigenen Gebäude im Seewiesenweg bevor. Gespräche über eine gemeinsame Nutzung der katholischen Gebäude laufen bereits. Stellenkürzungen und die Bildung neuer Nachbarschaften stehen ebenfalls auf der Agenda.

Es braucht Vielfalt

Als symbolisches Geschenk überreichte Pfarrerin den Kirchenvorstehern eine Weinrebe. In einem kabarettistischen Anspiel zu der Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, in dem Gott (Birgit Ruoff) und ein neu gewählter, etwas übereifriger Kirchenvorsteher (Jochen Ruoff) miteinander ins Gespräch über den Gemeindeaufbau ins Gespräch kommen, musste der Kirchenvorsteher am Ende einsehen, dass Gemeinde die Vielfalt unterschiedlicher Menschen und ihrer Begabungen statt einer „Alles-muss-anders- werden-Mentalität“ braucht.

In ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Grimm-Helbig an die Einrichtung des YouTube-Kanals Lindenfelser Lichtblick während des Lockdowns, an die Online-Gottesdienste und den Oster- und Hoffnungsgarten auf der Kirchwiese und gratulierte dem Kirchenvorstand zu dieser lebendigen Gemeinde, die es wert sei, sie „liebevoll zu bepflanzen und zu bebauen“.

Als Symbol dafür beschlossen die Mitglieder des Kirchenvorstands, die als Dank für ihre Dienste überreichten Reben an die Außenseite der Kirche zu pflanzen. red