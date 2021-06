Viel Wasser, wenig Zucker und „Zocken“

Rimbach. In Zeiten von Corona sind Schüler oft auf sich gestellt und müssen Aufgaben selbstständiger erledigen als im normalen Schulalltag. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Kinder und Jugendliche eine Idee davon haben, wie sie sich und ihr Lernen strukturieren können. Die Klassenlehrkräfte der Klasse 5b der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Lena Knapp und Julian Beetz, hatten sich deswegen gemeinsam mit Kollegin Simone Wenisch einen Projekttag „Lernen lernen“ ausgedacht.

Wenisch, die ausgebildete „Klipp-und- Klar“- Lerntrainerin ist, führte die Mädchen und Jungen durch den abwechslungsreichen Vormittag.

Verschiedene Lerntypen

Zum Einstieg wurden gemeinsam positive und negative Einflüsse auf Lernleistung und das eigene Energielevel gesammelt. So war allen Beteiligten klar, dass man gut ausgeschlafen sein muss, um gute Leistung zu erbringen. Eine ausgewogene Ernährung, sowie Bewegung und ein gut gefüllter Wasserhaushalt tragen ebenso als positive Einflüsse bei, wie die nötige Ruhe bei der Arbeit. Viel Zucker, ständiges „Zocken“ oder Stress hingegen wirken sich negativ auf die Lernleistung aus.

Im Anschluss an diesen theoretischen Teil zeigte Wenisch den Kindern verschiedene Konzentrations- und Entspannungstechniken. In einem Lerntypentest konnten die Schüler dann herausfinden, wie sie am besten lernen können. Sind sie eher visuelle, kinästhetische oder auditive Lerner, lautete eine Frage. Wenisch besprach daraufhin, wie diese Lerntypen am besten lernen können und Sachen schnell verinnerlichen.

Während der auditive Lerner keine Probleme mit Auswendiglernen hat und etwas Gehörtes leicht abrufen kann, sind für den visuellen Lerner eine schöne Lernumgebung wichtig und das Markieren von wichtigen Stellen in einem geschriebenen Text hilft ihm. Der kinästhetische Lerner lernt am besten, wenn er selbst ausprobieren, etwas tun oder erfühlen kann.

Zum Abschluss des Tages gab Wenisch den Kindern viele nützliche Lerntipps mit auf den Weg, die sie auf ihrem künftigen Weg an der DBS begleiten werden. red

