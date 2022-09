Vermisster taucht in Rheinland-Pfalz auf

Lindenfels. Das vorübergehende Verschwinden des Bewohners eines Lindenfelser Seniorenheims hat am Wochenende die Polizei in Atem gehalten. Der 65-Jährige galt seit Freitag um 10.30 Uhr als vermisst. Die Angelegenheit galt als dringlich, weil der Mann auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist. Letzmalig war er an einer Bushaltestelle in Lindenfels gesehen worden. Die Polizei setzte Suchhunde ein, das brachte aber keinen Erfolg.

Die Entwarnung kam dann am Samstag: Um die Mittagszeit tauchte der Vermisste in Rheinland-Pfalz auf – in der Nähe der Wohnung seiner Tochter. Nach Angaben befand sich der Mann in einem behandlungsbedürftigen Zustand. Zur medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. ots/red