Lindenfels. Der Lindenfelser Verkehrsverein lädt zu seiner Hauptversammlung für heute, Mittwoch, 27. Oktober, in das Hotel Wiesengrund in Winkel ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Jahresrückblick und der Jahresabschluss für 2020 sowie eine Satzungsänderung. Die Sitzung hätte bereits am 6. Oktober stattfinden sollen, wurde aber verschoben. red

