Verbindungsstraße bei Fahrenbach wird zur Gemeindestraße

Fürth/Rimbach. Die gemeinsamen Bemühungen von Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger und Rimbachs Bürgermeister Holger Schmitt sind gescheitert, den Status der Verbindungsstraße von Rimbach über Fahrenbach bis nach Fürth als Straße von überörtlicher Bedeutung beizubehalten. Immerhin dient die Strecke zwischen der Einmündung der Erikastraße in die B 38 in Rimbach und dem Fürther Bahnhof auch als Entlastungsweg, wenn sich auf der Bundesstraße Staus bilden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fachbehörden des Kreises vermochten dieser Analyse allerdings nicht zu folgen. Die K 24 soll nun von einer Kreisstraße zu einer Gemeindestraße abgestuft werden. Die Folge ist, dass die Pflicht als Baulastträger vom Kreis auf die Gemeinden übergeht. In der Vereinbarung erklärte sich der Kreis bereit, noch einmal die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenoberfläche zu übernehmen.

Straße wird saniert

Zuvor will die Gemeinde Rimbach bis zur Ortsgrenze in Richtung Fahrenbach noch die Wasserleitungen erneuern. Dafür will die Gemeinde eine Million Euro bereitstellen. Mit den Planungen dazu kann allerdings erst nach Genehmigung des Haushaltsplanentwurfs begonnen werden. Mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahmen – Wasserleitungsbau und Oberflächen-Erneuerung – ist frühestens in zwei Jahren zu rechnen. mk