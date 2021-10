Verbindungslehrer an der GAZ

Reichelsheim. In Hessen haben die Schülervertretungen (SV) die Möglichkeit, Verbindungslehrer zu wählen. Diese haben die Aufgabe, die Schülervertreter bei deren Anliegen zu beraten, als neutrale Ansprechpartner zwischen Schülern, Lehrern und der Schulleitung zu vermitteln und die SV zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim bestimmten die Klassen- und Kurssprecher die Verbindungslehrer. Nach einer Vorstellungs- und Fragerunde erhielten Julia Eberle und Raoul Giebenhain in einer geheimen Abstimmung die meisten Stimmen. Sie erklärten anschließend, stets ein offenes Ohr für die Belange der Schüler zu haben. red