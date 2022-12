Reichelsheim. Am Montag kam es in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr auf der Darmstädter Straße in Reichelsheim zu einem Unfall, bei dem ein geparkter Pkw an der linken Seite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und wird von der Polizei gesucht.

Der beschädigte Pkw ist eine rote C-Klasse der Marke Mercedes. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 1000 Euro. pol

Info: Hinweis an die Polizei in Erbach (Tel.: 06062 / 9530)