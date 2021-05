Reichelsheim. Am Freitag vergangenen Woche wurde ein schwarzer VW-Golf Cabrio auf dem Parkplatz an der Reithalle und Grundschule in Reichelsheim beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall, da der Unfallverursacher geflüchtet ist. Der Unfall, bei dem der VW am Heck beschädigt wurde, hat sich zwischen 11.45 und 15.30 Uhr ereignet. pol

