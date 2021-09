Unfall zwischen Linienbus und Auto

Lindenfels. Ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem roten Suzuki hat am Donnerstagmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Der Zusammenstoß hat sich auf der Bundesstraße 47 zwischen Kolmbach und Lindenfels

in Höhe des dortigen Parkplatzes "Schöne Aussicht" zugetragen.



Eine 34-jährige Wagenlenkerin befuhr gegen 12.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung

Kolmbach entlang. Nach jetzigem Kenntnisstand kam sie mit ihrem roten Wagen nach

einer Kurve von ihrer Fahrspur ab und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden

Linienbus zusammen. Der 50-jährige Busfahrer sowie drei weibliche Fahrgäste, im

Alter von 16 bis 22 Jahren, blieben unverletzt. Die 34-jährige Bergsträßerin begab

sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung. Das Auto war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die

Fahrbahn im dortigen Bereich kurze Zeit voll gesperrt. Insgesamt wird der

Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie genau sich der Unfall zugetragen

hat, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. ots

