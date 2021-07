Unfall mit Seifenkiste in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Fahrt mit einer selbstgebauten Seifenkiste endete für zwei junge Leute in Reichelsheim im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtete, fuhren zwei 20-Jährige und eine 19-Jährige am Freitagabend am Schlossberg in Reichelsheim mit dem selbstgebauten Fahrzeug. Vor der Grundschule verloren sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über die Seifenkiste, die sich daraufhin überschlug, wobei die Insassen herausgeschleudert wurden. Zwei von ihnen wurden so stark verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen abtransportiert werden mussten. Den Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.

