Unfall mit Motorrad bei Lindenfels

Lindenfels/Gadernheim. Bei einem Unfall auf der B 47 zwischen Lindenfels und Kolmbach ist am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Lindenfelser Feuerwehr mit, die mit den Kollegen aus Kolmbach und Glattbach im Einsatz war. Auch Rettungsdienst, DRK-Voraushelfer, Notarzt und Polizei waren alarmiert worden, ebenso ein Rettungshubschrauber.

Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn, wie es im Einsatzbericht heißt. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch die Voraushelfer des DRK Lindenfels versorgt. Die Feuerwehrleute sicherten den Landeplatz für den Hubschrauber ab und unterstützten den Rettungsdienst. Die B 47 war für die Aufräumarbeiten gesperrt worden.

Keine Beute gemacht

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße in Gadernheim wurde vermutlich nichts gestohlen. Das berichtete die Polizei. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Mitternacht die Terrassentür auf. Offensichtlich zogen sie lediglich eine Schublade aus einer Kommode im Flur heraus und verließen dann das Haus. Möglicherweise wurden sie gestört. Sie flüchteten über ein Gartengrundstück. pol