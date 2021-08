Unfall auf der B 47 am Gumpener Kreuz

Reichelsheim. Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der Bundesstraße 47 am Gumpener Kreuz. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge, wie die Polizei berichtete. Ein Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße befuhr demnach die Bundesstraße in Richtung Reichelsheim. Am Gumpener Kreuz fuhr eine Frau aus dem Odenwald auf die Straße auf und übersah hierbei das andere Fahrzeug.

Beide Beteiligten blieben hierbei unverletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 47 in beide Richtungen für zirka eine halbe Stunde gesperrt. pol