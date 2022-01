Unfälle und Ölspuren am Wochenende im Odenwald

Odenwald. Elf Unfälle am Samstag – viele davon witterungsbedingt aufgrund des teilweise starken Schneefalls; das ist die Bilanz des Polizeipräsidiums Südhessen. Bis auf einen Unfall zwischen Roßdorf und Reinheim kam es aber zu keinen schweren Zusammenstößen. Dort fuhr ein Auto auf der B 38 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Pkw. Zwei Insassen wurden verletzt.

Zwischen Affolterbach und Kocherbach musste ein Rettungshubschrauber landen und einen Radfahrer ins Krankenhaus fliegen. Dieser war nach Auskunft der Polizei gegen 11 Uhr an einen Baum gefahren. Ein Auffahrunfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B 38 zwischen Lörzenbach und Rimbach. Dort waren zwei Autos involviert – Personen wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt.

Gegen 5.40 Uhr rief die Leitstelle zu einem umgestürzten Baum auf der L 3099 zwischen Glattbach und Winkel. Dieser blockierte die Fahrbahn, weswegen ihn die Feuerwehr beseitigte. Die Feuerwehren aus Abtsteinach, Rimbach und Lindenfels waren zudem aufgrund von Ölspuren im Einsatz. So tauchte etwa eine gegen 11 Uhr in Ober-Abtsteinach, gegen 15.30 Uhr in Albersbach und gegen 13 Uhr in Glattbach auf.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags verzeichnete das Polizeipräsidium keine Unfälle – und auch am Nachmittag sah es ruhig aus, da sich die Wetterlage entspannt hatte und kein Schnee mehr fiel. nk

