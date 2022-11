Unbekannte verprügeln Helfer in Lindenfels

Lindenfels. Lindenfels. Ein 37-Jähriger ist am Samstag am Lindenfelser Nahkauf krankenhausreif geschlagen worden – offenbar, nachdem er einer Mitarbeiterin gegen aggressive Kunden beistand. Wie ein Sprecher der Polizei Südhessen auf Nachfrage dieser Zeitung erläuterte, ereilte sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr. Ein Lautertaler habe eine Mitarbeiterin dabei unterstützt, ein Hausverbot gegen einen unbekannten Mann durchzusetzen. Dieser habe dann zwei Personen zu Hilfe geholt. Einer von ihnen habe den Lautertaler mit einer Kofferraum-Abdeckung geschlagen, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei sei mit zwei Streifen zum Einsatzort gefahren, die Täter seien aber flüchtig und die Ermittlungen dauerten an.

Der Haupttäter, der mit der Kofferraum-Abdeckung zuschlug, ist Beschreibungen zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er wird als schlank und südländisch aussehend beschrieben. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Hose und einem blauen T-Shirt. Die Person, die das Hausverbot erteilt bekam, soll 1,75 Meter groß und schmal gebaut seit. Augenzeugenberichten zufolge trug er eine graue oder beige Jacke und hatte einen Arm in einem Gips. Auch dieser Mann soll einen dunklen Teint haben. kbw

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Unglück Mann wird von Zug erfasst und läuft in Socken davon Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1