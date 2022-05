Umfrage zum Sicherheitsgefühl

Lindenfels. Wie sicher fühlen sich die Menschen in Lindenfels? Um dieser Frage nachzugehen, ist nun eine Umfrage in der Burgstadt gestartet. Alle Einwohner sind aufgerufen, kundzutun, welches die dringlichsten Sicherheitsprobleme in der Kommune sehen.

Über die Internetseite der Stadt ist ein Fragebogen zur Teilnahme abrufbar. Die Aktion ist Teil des hessischen Landesprogramms Kompass (Kommunalprogramm Sicherheitssiegel) an dem sich die Stadt Lindenfels zusammen mit Fürth, Rimbach, Mörlenbach und Birkenau beteiligt. Das hatte die Stadtverordnetenversammlung Ende April beschlossen.

Raum für Vorschläge

Ziel des Landesprogramms Kompass ist es, die Sicherheitsstruktur in den beteiligten Kommunen individuell weiterzuentwickeln und Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Dabei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt und eine Maßnahmenliste erstellt werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter verbessert werden kann. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Prävention, heißt es in der Beschreibung des Programms.

Die Teilnehmer sollen die aus ihrer Sicht problematischen Orte möglichst genau zu benennen und stichpunktartig beschreiben, weshalb man sich dort unwohl fühlt.

Außerdem soll die Befragung Raum für Lösungsvorschläge geben. kbw

Info: Den Fragebogen können sich interessierte unter lindenfels.de/buergerservice-der-stadt-lindenfels-im-odenwald/kompass herunterladen. Sie können ihn nach dem Ausfüllen per Post an die Stadt schicken oder per E-Mail (Ordnungsamt@lindenfels.de).

