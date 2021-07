Über den Galgenberg geht es nach Fürth

Lindenfels. Die Wanderfreunde Lindenfels haben nach ihrem Neustart bereits fünf Wanderungen hinter sich gebracht. Zwar haben sie etwas an Zuspruch verloren, die Begeisterung der dabei gewesenen war dabei umso größer. „Durch die Anfahrt mit dem eigenen Kfz konnten wir auch mal etwas andere Touren machen, die mit dem Bus nicht möglich waren“, heißt es in einer Mitteilung der Wanderfreunde.

Bei der jüngsten Wanderung begrüßte Wanderführer Roland Löw zwei Gäste, Tineke und Cornelius Schafsma aus der Niederlande, die schon seit 26 Jahren bei den Wanderfreunden mitwandern und seit über 30 Jahren Lindenfels die Treue halten. Einige Wanderfreunde sind noch zurückhaltend, da sie noch nicht den vollen Impfschutz haben. Die Hoffnung ist, dass wie wieder dabei sind, wenn das der Fall ist.

Tineke und Cornelius Schafsma aus der Niederlande begleiteten die Wanderfreunde. © Wanderfreunde

Die sechste Wanderung von etwa sieben Kilometern länge (leichte Wanderung) findet am Mittwoch, 14. Juli, statt. Sie geht von Lindenfels über den Galgenberg und den Kunst-Weg nach Fürth. Gäste sind immer willkommen. Für die Einkehr im Innenbereich des Schleenhofs in Fürth gelten die Corona-Regeln. Treffpunkt ist 13.15 Uhr am Victoria-Parkplatz Lindenfels, die Busrückfahrt um 18 Uhr. Die nächsten Wanderungen werden weiter nur von Woche zu Woche geplant. red