Eulsbach. Wegen dringender Reparaturarbeiten am Ortsnetz ist es notwendig am heutigen Donnerstag, den 27. Januar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im kompletten Versorgungsbereich „Eulsbach“ die Trinkwasserversorgung zu unterbrechen. Das teilt die Lindenfelser Stadtverwaltung mit. Den betroffenen Einwohnern werde empfohlen sich für diesen Zeitraum einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen. red

