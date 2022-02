Trinkwasser in Lindenfels wird am Samstag abgestellt

Lindenfels. Wegen Arbeiten am Ortsnetz ist am Samstag, 12. Februar von 9 bis 12 Uhr die Trinkwasserversorgung in der Lindenfelser Kernstadt in mehreren Straße unterbrochen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen seien: Wilhelm-Baur-Straße, Burgackerweg, Ellenbacher Weg, Kreuzgartenstraße, Fechenbachstraße, Schloßwaldweg, In der Stadt, Am Kümmelberg 1 bis 3, Luisenweg, Im Großfeld.

Die Stadt empfiehlt den Einwohnern. für diesen Zeitraum einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren