Winterkasten. „Espresso mit Gedrucktem“ nennt sich ein neues, digitales Format des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, das heute (Mittwoch) in der Zeit von 18 bis 19 Uhr an den Start geht. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich eine kurze Unterbrechung des Alltags wünschen. Im virtuellen Raum einer Videokonferenz erzählen sie sich kurz von ihrem aktuellen Lieblingsbuch, lesen eine Geschichte vor, ein Gedicht, einen inspirierenden Text.

Wer will und kann, trägt etwas bei. Wer das nicht möchte, der darf bei Espresso, Kaffee, Latte oder Tee zuhören. Die Treffen dauern jeweils eine Stunde und werden wechselweise am Abend und am Vormittag angeboten werden.

Anmeldungen nimmt die Initiatorin Karin Jablonski an. Vor den Treffen verschickt sie einen Link als Einladung, der nur angeklickt werden muss, um das Programm und den „virtuellen Raum“ zu öffnen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen. Termine: immer mittwochs, 3. März, 18 Uhr, 17. März, 10.30 Uhr und 31. März, 18 Uhr. red