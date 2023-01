Lindenfels. Am Donnerstag, 19. Januar, ist ab 15.30 Uhr das nächste Trauercafé „Lebenswege“ in Wald-Michelbach. Bei Kaffee, Tee und Kuchen besteht Gelegenheit zum Gespräch über den Verlust eines nahen Angehörigen oder einer Freundin. Willkommen ist jeder Trauernde, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Alter und Herkunft, schreibt der auch für Lindenfels zuständige Hospizdienst Odenwald in seiner Einladung. red

