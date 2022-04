Tipps zum Bau von Tränken für Insekten

Lindenfels. Mit einer Ausstellung im Foyer des Lindenfelser Bürgerhauses informiert der Abwasserverband Obere Gersprenz in diesen über den Bau von Insektentränken. Einen Monat lang können Garten- und Balkonbesitzer sich anschauen, wie sie am geschicktesten Wasserstellen für die Insektenwelt anlegen können.

Sigrid Völker und Karin Klieber vom Abwasserverband lockten mit ihrem Projekt schon im vergangenen Jahr viele Besucher an . Ein Mann schaut sich die Plakate im Foyer des Bürgerhauses an. „Mauerbienen und Co. brauchen unsere Hilfe, aber was tun?“, fragte er. Er habe nur einen Balkon, keinen Garten.

Auf einem Plakat im Foyer entdeckte er das Foto einer flachen Keramikschale mit Wasser, kleinen Hölzern und Steinen. „Auf den Hölzern und Steinen landen die Insekten zum Trinken“, so Sigrid Völker. „Auch feuchten Sand mögen die Bienen“, ergänzte Karin Klieber und zeigte auf ein anderes Bild. „Das ist eine Idee“, sagte der Balkonbesitzer. Statt einen Flyer mitzunehmen, holte er sich die Infos über den QR-Code und lud sie auf seinen Computer runter.

Auch ein Ehepaar schaute sich die Plakate an. Sie haben einen Teich im Garten. Immer wieder beobachten, sie welche Blüten oder Samen die Wildbienen, Hummeln und andere Brummer mögen. „Sie fressen Löcher in die Samen oder haben bei uns auch schon aus Eierschalen getrunken“, so die Ehefrau. Als es jetzt im März schon so warm war, haben die beiden auch die ersten Wasserläufer am Teich beobachtet.

Die Umweltberaterinnen vom Abwasserverband baten das Ehepaar, den Teich zu fotografieren und das Foto an die Umweltberatung des Abwasserverbands zu mailen. Als Belohnung bekommen sie vom Abwasserverband kostenlos einen Wildstrauch geschenkt, den die Insekten lieben. Zur Auswahl stehen acht Wildsträucher von Holunder über Schlehe bis zur Felsenbirne. Einsendeschluss für die Fotos ist der 9. September.

Ein Exemplar gibt es im Kurgarten

Jeder Besucher der zur Toilette im Bürgerhaus will, kommt an den Ausstellungsplakaten vorbei. Viele bleiben stehen und informieren sich über die Insektentränken für den Balkon. Die flachen Schalen (Blumenuntersetzer) mit Stöckchen, Steinen und Pflanzen haben Kinder gestaltet. Eine Großmutter nimmt sich einen Flyer: „An Ostern kommt mein Enkel zu Besuch, dann bauen wir uns so eine Insektentränke für meinen Balkon vorm Wohnzimmer“, sagt sie . Sigrid Völker freut sich: „Ihr Enkelkind wird es lieben und sie müssen ihm sicher den ganzen Sommer über Fotos schicken“, prophezeit sie.

Die Zwei vom Abwasserverband geben einem Mann den Flyer mit der Anleitung für den Bau der Insektentränke. „Das ist kinderleicht“, sagen sie und geben ihm den Tipp: „Schauen sie sich die Insektentränke hinten im Kurgarten an.“ Der Flyer enthält eine Planskizze. Benutzt werden können Sträucher, ein Lehm-Sandgemisch sowie vier bis sechs verschiedene Natursteine. Dazu eine Wasserstelle für fünf bis zehn Liter Wasser mit Kieselsteinen. Am Rand Totholz stehend oder liegend, dazu Blütenpflanzen und Stauden. „Bitte an heißen Tagen das Wasser immer wieder auffüllen“, erklärten die Skizze den Garten- oder Balkonbesitzern. Eine Wasserstelle für Insekten müsse so flach sein, dass keine Gefahr für Kinder besteht. „Das ist mein Gartenprojekt 2022“, sagt der Gesprächspartner der beiden Umweltberaterinnen.

Völker und Klieber hatten die Idee zum Projekt „Insektentränken: Wasserstellen für Insekten bauen und darüber sprechen“. Es wurde vom Bundesumweltministerium ausgezeichnet im Rahmen desWettbewerbs „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“. Zu den Partnergemeinde des Abwasserverbands gehört die Stadt Lindenfels mit der Insektentränke im Kurgarten. In den Gemeinden entlang der Oberen Gersprenz sind so schon mehrere Insektentränken entstanden.

Sandgemisch als Untergrund

Sie sind bestenfalls umwachsen von einheimischen Sträuchern wie der Felsenbirne, aber auch Weißdorn, Schlehe oder Holunder. Als Untergrund empfiehlt der Abwasserverband ein Lehm-Sandgemisch oder eine bis zu zwei Millimeter Natursandschicht. Denn Insekten wie Mauerbienen trinken gerne aus Wasserpfützen, die es aber kaum noch in Gärten oder auf Wegen gibt. Das Wasser versickert viel zu schnell. Der Abwasserverband rät den Erbauern von Insektentränken, zu Samen und Pflanzen gebietseigner Wildblumen zu greifen. Solcher Samen ist für magere Flächen geeignet und bietet den Tieren reichlich Nahrung. Rund um die Wasserstelle können auch Scharfgarbe, Gemeine Akelei oder Margariten gepflanzt werden. Geeignet sind auch Salbei, Seifenkraut und Königskerze. Das Hessische Umweltministerium unterstützt die Aktion. „Wir alle können zu einer Vielfalt heimischer Pflanzenarten und damit der Insekten beitragen“, so Völker und Klieber.

Auf der Webseite av-oberegersprenz.de gibt es Informationen zu den Insektentränken. Die Ausstellung im Foyer des Bürgerhauses kann während der Öffnungszeiten kostenlos besichtigt werden, eben-so die Insektentränke im Kurgarten während dessen Öffnungszeiten.