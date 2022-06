Tina Vollrath-Linzmeier und Axel Linzmeier machen am 7. August genau das, was sie am ersten Sonntag im August immer tun: Sie laufen mit beim Festzug am Lindenfelser Burgfest. Nur, dass sie dieses Mal Hand in Hand gehen dürfen. Denn sie sind in diesem Jahr das Brautpaar.

Der Festzug ist einer Odenwälder Bauernhochzeit um die Jahrhundertwende nachempfunden und wird vom Brautpaar

...