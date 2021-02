Manchmal, sagt Tim Bremicker, erzählten ältere Menschen von einer Zeit, als Lindenfels noch ein „quirliges Städtchen“ war. Er selbst habe so eine Zeit nicht erlebt und kenne die Burgstadt eher als „verschlafen“. Es gelte, die Gastronomie zu fördern, den Tourismus besser zu vermarkten und offen zu sein für neuere Arten von Veranstaltungen, sagt der 20-Jährige.

Um sich einzubringen, kandidiert Bremicker auf dem Listenplatz 9 der FDP für einen Sitz im Lindenfelser Stadtparlament. „Ich finde, dass sich mehr junge Leute bei den Themen engagieren sollten, die sie betreffen“, nennt er seine Motivation. Eines dieser Themen sei die Digitalisierung – es betreffe nicht nur die Jugend, sondern etwa auch die Wirtschaft – Stichwort Home-Office. Junge Menschen seien mittlerweile besser in der Politik vertreten. Es reiche aber noch nicht.

Bremicker studiert Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg – als Stipendiat der Begabtenförderung in der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er beobachte in politischen Diskussionen oft eine Tendenz, Verantwortung auf andere abzuwälzen, sei es bei der Corona-Pandemie oder auch beim Naturschutz. Die FDP sei die Partei, die das Individuum ins Zentrum stellt.

Bremicker trat der Partei 2018 bei, seit vergangenem Jahr ist er Mitglied des Vorstands der FDP Lindenfels. Abseits der Politik engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr von Winterkasten. kbw/Bild: privat