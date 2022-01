Testzentren in Fürth und Rimbach sind wieder geöffnet

Rimbach/Fürth. Knapp zwei Wochen waren die Testzentren in Rimbach und Fürth geschlossen, ab Dienstag können sich Bürger dort wieder auf das Coronavirus testen lassen. Das teilt Betreiber Peter Zeiß mit. Nach einer Kontrolle durch die Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt sowie dem Gesundheitsamt Heppenheim, die fehlende Unterlagen beanstandet hatten, hatten die Zentren ihren Betrieb zuvor freiwillig eingestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeiß teilt mit, dass er sich während der Prüfung selbst in Quarantäne befand und aus diesem Grund die fehlenden Unterlagen nicht vorlegen konnte. „Die fehlenden und auch neue Unterlagen wurden schnellstmöglich nachgereicht und bereits am letzten Mittwoch vom Regierungspräsidium Kassel abgesegnet“, so Zeiß.

Mehrere Neuerungen

An beiden Standorten werde ab sofort eine Qualitätskontrolle eingeführt. In Fürth werden die Tests darüber hinaus am Drive-in-Schalter durchgeführt. Diese Vorgehensweise verhindere im Winter eventuelle Beeinflussungen durch die Kälte. In Rimbach wird nun in einem größeren Container getestet. Dies soll dafür sorgen, dass die Mitarbeiter genügend Abstand untereinander einhalten können und halte die Möglichkeit offen, das Check-in im zweiten Container vom Testen und Labor zu trennen. Dadurch könne bei Bedarf die Kapazität der Tests erhört werden. ank

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2