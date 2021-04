Testcenter in der Lindenfelser Kirche öffnet morgen

Lindenfels. Ein Corona-Testcenter in einer geweihten Kirche hat sicher Seltenheitswert. Aber an der Stelle arbeiten Kirche und Staat eng zusammen, wie in Lindenfels eigentlich üblich, berichtete die Stadtverwaltung in einer Mitteilung zum Start des Zentrums morgen (Freitag).

AdUnit urban-intext1

Aufgrund der Sanierung des Bürgerhauses sei es nötig gewesen, nach einem anderen Platz für das Angebot Ausschau zu halten. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels sei daher auf deren Kirche zurückgegriffen worden. Mit der vom Kreis Bergstraße beauftragten Firma „Mobiler Covid-Testservice operated by TW-Artist-Management“, vertreten durch die Lindenfelserin Talida Wegener seien letzte Abstimmungen vorgenommen worden, berichtete Bürgermeister Michael Helbig.

Das Testzentrum ist ab morgen jeweils dienstags und freitags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Je nach Nachfrage könnten die Testtage und Zeiten noch angepasst werden, so Helbig. In der Kirche würden hochwertige Antigen-Schnelltests angeboten. Medizinisches Fachpersonal sei im Einsatz. Dabei arbeiteten die Betreiber des Zentrums mit Dr. Dieter Rummel, Facharzt für Innere Medizin in Frankfurt, zusammen.

Ergebnis nach 15 Minuten

Durch die Terminvergabe entstünden keine Wartezeiten. An der Teststation würden zunächst Daten mit einem an den Kunden gesendeten QR-Code und durch Abgleich mit dem Personalausweis abgeglichen. „Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind einzuhalten. Nach dem Testen wird das Ergebnis diskret schon nach 15 Minuten vorliegen“, so Helbig.

AdUnit urban-intext2

„Ich hoffe sehr, dass Lindenfels damit seinen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus und zur Steigerung der Lebensqualität in der Pandemiezeit leisten kann. Von einem Tübinger Modell sind wir aber noch weit entfernt, sagte Helbig abschließend. red