Tempokontrolle in Reichelsheim

Reichelsheim. Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Montag Tempokontrollen auf der Talstraße in Reichelsheim vorgenommen. Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. Im Rahmen der dreistündigen Überwachung seien 478 Fahrzeuge erfasst worden. 73 Fahrer waren bis zu 20 Kilometer pro Stunde zu schnell und werden nach Angaben der Polizei Verwarnungen erhalten, 16 weitere Fahrer müssen mit Punkten in Flensburg rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf drei von ihnen kommen Fahrverbote zu, weil sie die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 30 Kilometer pro Stunde überschritten. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit Tempo 104 geblitzt wurde. Nach Angaben der Polizei werden gegen ihn ein Fahrverbot, 560 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg verhängt. Der schnellste Motorradfahrer passierte die Messstelle mit 88 Kilometer pro Stunde. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2