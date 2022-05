Talkrunde zum Schuljubiläum in Reichelsheim

Reichelsheim. Am Freitag, 20. Mai, ist auf dem Schulhof der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim ein GAZ-Talk unter dem Motto „Demokratiebildung für ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt“. Beginn ist um 17 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil der Feier des 50-jährigen Bestehens der Schule. Um 18.30 Uhr startet ein Sponsorenlauf.

Unter den Gästen sind: Professor Nikolaus Katzer, der ehemalige Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, Carolin Rüger, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen, der Bundestagsabgeordnete Philip Krämer und die Landtagsabgeordneten Frank Diefenbach und Rüdiger Holschuh sowie Studiendirektor Patrick Eckert und Doro Fornof von der Schülervertretung. red

