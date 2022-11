Tag der offenen Tür an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim

Reichelsheim. Zum Tag der offenen Schule lädt die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim für den kommenden Samstag, 19. November, ein. In der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr besteht dabei die Gelegenheit, das Angebot der Schule kennenzulernen.

Eingeladen sind die Schüler, die im nächsten Schuljahr auf die GAZ wechseln möchten, sei es von der vierten Klasse der Grundschule auf die weiterführende Schule, in die E-Phase der gymnasialen Oberstufe oder aus anderen Gründen.

Das Programm beginnt um 9.30 Uhr mit einer Einführung in der Aula der Schule. Anschließend starten mehrere Führungen an verschiedenen Stationen, um einen Rundkurs zurückzulegen. Sie enden an einem „Marktplatz“, wo Vertreter der Schulgemeinde Rede und Antwort stehen.

Für die Zuteilung zu den Führungen wird um Anmeldung über die Internet-Seite der Schule gebeten. red