Tag der offenen Tür an der DBS Rimbach

Rimbach. Heute (Samstag) ist an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach der Tag der offenen Tür statt. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr öffnet die Haupt- und Realschule ihre Pforten. Bei vielen Mitmachangeboten, etwa einer Rallye, können sich Kinder einen ersten Eindruck von der DBS verschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nadja Fischer, als Teil der Schulleitung mit der Planung beschäftigt, empfiehlt Besuchern einen Rundweg, damit sie alle Angebote sehen. „Wir freuen uns, so viele Dinge an unserer Schule präsentieren zu können“, so Fischer. Außer einem Sportangebot und Lego-Robotics wird es erstmals eine Manga- und eine Gips-Werkstatt geben.

Ein Schwerpunkt wird auf dem Lernen im Jahrgang 5 liegen. Das „Team 5“ der Schule stellt das Arbeiten nach dem neu eingeführten Konzept vor. Lehrer und Schüler stehen dazu Rede und Antwort. Die Räume, die dafür eingerichtet wurden, können besichtigt werden. red