Neben all den Nazis und Judenhassern im Dritten Reich gab es auch jene Menschen, die ihren jüdischen Mitbürgern auf verschiedene Weise halfen, den Holocaust zu überleben. Für diese stillen Helden wurde 2008 in Berlin eine Gedenkstätte eröffnet. Einer der Helfer war der Unternehmer Oskar Schindler, der 1939 in Krakau eine Emaillefabrik übernahm und sie auf Rüstungsproduktion umstellte. So

...