Synode berät zur Kirchenreform

Winterkasten. Der Dekanatshaushalt für dieses Jahr ist ein wichtiger Punkt bei der Synode des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald am Freitag, 24. Februar, in der Stadthalle in Groß-Umstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein weiterer wichtiger Punkt wird die Personalplanung im Zuge des Reformprogramms „EKHN 2030“ für die Jahre 2025 bis 2030 sein. Hierzu ist Oberkirchenrätin und Pfarrerin Sabine Winkelmann zu Gast. Außerdem stehen Berichte von Dekan Joachim Meyer und Präses Ulrike Laux auf der Tagesordnung.

Die Synode beginnt um 18 Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Christian Lechelt. Die musikalische Begleitung übernimmt Dekanatskantorin Eva Wolf.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm hofft auf ein Polster Mehr erfahren

Da sich an diesem Tag der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt, wird es auch ein Friedensgebet geben. red