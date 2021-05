Susanne Koch feierte Dienstjubiläum an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim. Sie ist seit 25 Jahren dort beschäftigt. Hierzu beglückwünschten der stellvertretende Schulleiter Herwig Bendl und Personalratsvorsitzender Christian Hofmann die in der Schulgemeinde geschätzte Reinigungskraft. Hofmann bezeichnete sie als „guten Geist hinter den Kulissen“. „Egal, ob im Laufe des Tages

...