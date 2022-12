Suchtprävention an der GAZ in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Suchtprävention ist einer der Aufgaben im Schwerpunkt „Schule und Gesundheit“ und will die Schüler in ihrer Persönlichkeit so festigen, dass sie verantwortungsbewusst mit dem vielfältigen Konsumangebot mit Blick auf ihre eigene Gesundheit umgehen können. An der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim gab es nun im zweiten Jahr Suchtpräventionswochen für den sechsten Jahrgang, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt..

Der Schwerpunkt habe dabei auf der Aufklärung über stoffgebundene Süchte, legale und illegale Drogen gelegen. Im Lauf einer Woche erarbeiteten die Schüler in ihren Klassen Informationen über die gängigen Sucht- und Rauschmittel sowie deren Wirkung, erfuhren etwas über Gefahren, Risiken sowie rechtliche Konsequenzen des Konsums und präsentierten ihr Wissen in Referaten.

Organisiert wurde die Suchtprävention vom Jugendpfleger der Gemeinde Brensbach, Torsten Hormel. Unterstützt wurde er dabei von Sandra Michaelis, die Beratungslehrerin an der Zinn-Schule ist. Das Team wurde ergänzt durch Mitarbeiter der Polizei und der Suchtberatung des DRK im Odenwaldkreis. Außerdem waren die Jugendpfleger von Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach mit verschiedenen Schwerpunkten, Materialien und Aktionen beteiligt. Einen Elternabend zu dem Angebot organisierten Julia Eberle und Sandra Michaelis. red