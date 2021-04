Ein wesentliches Signal für nachhaltige pädagogische Arbeit ist auch die Beteiligung an wissenschaftlichen Studien zur Evaluation und Systemverbesserung. In regelmäßigen Abständen nimmt die Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) daher an solchen Untersuchungen teil, um dadurch auch Erkenntnisse für die eigene pädagogische Arbeit zu gewinnen.

„Uns ist es wichtig, besonders im Bereich

...