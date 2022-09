Lindenfels. Bei Tiefbauarbeiten zwischen Gadernheim und Neunkirchen ist am Donnerstag eine Mittelspannungsstromleitung beschädigt worden. In der Folge war die Stromversorgung in Lindenfels und Umgebung von etwa 11.50 Uhr an für rund eine Stunde unterbrochen. Betroffen waren die Stadtteile Glattbach, Winkel, Kolmbach und Winterkasten sowie die Reichelsheimer Stadtteile Laudenau und Klein-Gumpen. Die e-netz stellte die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1